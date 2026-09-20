Videos: Alejandra Guzmán sufre dolorosa lesión durante concierto

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La cantante mexicana Alejandra Guzmán tuvo que suspender una presentación en Veracruz luego de sufrir una dolorosa lesión en la cadera mientras realizaba una coreografía.

El incidente ocurrió la noche del sábado en el World Trade Center de Boca del Río, donde la artista llevaba pocos minutos sobre el escenario cuando realizó un movimiento que le provocó dificultades para mantenerse de pie.

🚨 ¡SUSTO EN PLENO ESCENARIO! ALEJANDRA GUZMÁN ES HOSPITALIZADA TRAS SUFRIR ACCIDENTE DE CADERA



Alejandra Guzmán vivió momentos de angustia durante su concierto en Veracruz, luego de sufrir un fuerte problema en la cadera que la obligó a interrumpir su presentación. La cantante… pic.twitter.com/BSIHPKN58C — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) September 20, 2026

Sus bailarines se acercaron de inmediato para sostenerla y ayudarla, mientras el público observaba con preocupación lo que estaba sucediendo.

“Se me salió la cadera”

Ante lo ocurrido, Guzmán explicó desde el escenario que había sufrido un problema en la cadera y pidió asistencia médica.

“Perdónenme, pero se me salió la cadera”, manifestó la cantante mientras era auxiliada por sus compañeros.

🚨 #AlejandraGuzmán fue retirada en ambulancia del WTC de Boca del Río, #Veracruz luego que se le zafara la cadera al arranque de su concierto.



🚑 La reina del rock se disculpó con el público que la llenó de muestra de afecto ante el incidente. #Concierto pic.twitter.com/MtXN3JMxu2 — cutberto fine (@cuttfine13) September 20, 2026

La presentación tuvo que detenerse y personal médico ingresó al lugar para valorarla. Posteriormente, la artista fue llevada en ambulancia hasta un hospital privado de Veracruz para recibir atención.

Debido a la lesión, Guzmán no pudo continuar con el espectáculo y el concierto quedó suspendido.

El percance generó preocupación entre sus seguidores debido a que la cantante tiene antecedentes de problemas en esa zona del cuerpo. Guzmán cuenta con prótesis de titanio en ambas caderas, luego de haber atravesado distintos procedimientos médicos.

Guzmán tranquiliza a sus seguidores

Después de ser atendida, la artista utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado y llevar tranquilidad a sus seguidores.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, señaló Guzmán, quien además expresó su agradecimiento al doctor Eduardo Arévalo por la atención recibida.

Estábamos tan prendidos caray!

Pero voy a volver muyyyy pronto,

GRACIAS VERACRUZ

Ya estoy bien 🙏🏻 pic.twitter.com/5lY7tJtTG2 — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) September 20, 2026

La cantante también aseguró que su presentación en Veracruz no quedará cancelada de manera definitiva, sino que espera regresar para completar el espectáculo.

QUERIDOS AMIGOS DE VERACRUZ pic.twitter.com/dIAzol6FsM — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) September 20, 2026

Según explicó, el concierto simplemente “se quedó en pausa”, por lo que ahora queda pendiente conocer la nueva fecha en la que podrá reencontrarse con el público veracruzano.