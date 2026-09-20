Videos: Alejandra Guzmán sufre dolorosa lesión durante concierto

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La cantante mexicana Alejandra Guzmán tuvo que suspender una presentación en Veracruz luego de sufrir una dolorosa lesión en la cadera mientras realizaba una coreografía.
El incidente ocurrió la noche del sábado en el World Trade Center de Boca del Río, donde la artista llevaba pocos minutos sobre el escenario cuando realizó un movimiento que le provocó dificultades para mantenerse de pie.
Sus bailarines se acercaron de inmediato para sostenerla y ayudarla, mientras el público observaba con preocupación lo que estaba sucediendo.
Ante lo ocurrido, Guzmán explicó desde el escenario que había sufrido un problema en la cadera y pidió asistencia médica.
“Perdónenme, pero se me salió la cadera”, manifestó la cantante mientras era auxiliada por sus compañeros.
La presentación tuvo que detenerse y personal médico ingresó al lugar para valorarla. Posteriormente, la artista fue llevada en ambulancia hasta un hospital privado de Veracruz para recibir atención.
Debido a la lesión, Guzmán no pudo continuar con el espectáculo y el concierto quedó suspendido.
El percance generó preocupación entre sus seguidores debido a que la cantante tiene antecedentes de problemas en esa zona del cuerpo. Guzmán cuenta con prótesis de titanio en ambas caderas, luego de haber atravesado distintos procedimientos médicos.
Después de ser atendida, la artista utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado y llevar tranquilidad a sus seguidores.
“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, señaló Guzmán, quien además expresó su agradecimiento al doctor Eduardo Arévalo por la atención recibida.
La cantante también aseguró que su presentación en Veracruz no quedará cancelada de manera definitiva, sino que espera regresar para completar el espectáculo.
Según explicó, el concierto simplemente “se quedó en pausa”, por lo que ahora queda pendiente conocer la nueva fecha en la que podrá reencontrarse con el público veracruzano.