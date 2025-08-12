La Cruz Roja Costarricense atendió el accidente de dos motocicletas con un vehículo en Carrillo de Guanacaste que dejó como resultado una persona fallecida y otra en condición crítica.
Los hechos se presentaron cerca de las 6:50 p.m. en el barrio Los Ángeles de Palmira de Carillo.
Al lugar se desplazaron dos unidades de soporte básico con 4 cruzrojistas quienes declararon sin vida a uno de los pacientes de aproximadamente 25 años.
Un segundo paciente fue trasladado en condición crítica al Hospital Enrique Baltodano Briceño en Liberia.