Video: Expulsan a jugador por polémica celebración con el banderín

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un gol terminó convirtiéndose en expulsión para el delantero israelí Saied Abu Farchi, quien protagonizó una llamativa celebración ante Austria.

Abu Farchi marcó para Israel y, durante los festejos, tomó el banderín de córner y lo utilizó para simular un arma, apuntando hacia las gradas y realizando un gesto de disparo.

La celebración no le salió barata. El futbolista recibió una segunda tarjeta amarilla por su gesto y terminó expulsado, dejando a su selección con un jugador menos.

Israel are down to ten men in Austria.



Sayed Abu Farchi was given a second yellow card for this celebration after scoring the equaliser.pic.twitter.com/1RvIcILrv7 — Balls.ie (@ballsdotie) September 24, 2026

La curiosa escena rápidamente llamó la atención debido al contexto que rodea al fútbol israelí y a la representación del arma durante la celebración.

Así, lo que comenzó como la celebración de un gol terminó perjudicando directamente a Abu Farchi, quien tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo. El juego terminó 3-1 a favor de Austria, con dos anotaciones después del minuto 90.