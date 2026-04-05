Video y fotos: se roba tres jonrones en un mismo juego

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El deporte marca momentos históricos y uno de ellos se vivió en Anaheim, cuando sucedió algo increíble. Los Angelinos de Los Angeles derrotaron 1-0 a los Marineros de Seattle.

Sin embargo, la historia va más allá del simple resultado por la mínima. Hubo una perfecta, extraordinaria exhibición defensiva de Jo Adell. Se robó tres jonrones en un mismo juego.

🤯 ¡JO ADELL ROBÓ TRES HRs EN UNA NOCHE!



¡HIZO HISTORIA EN MLB! 👏



⚾ 🔥 ¡UNO LO HIZO EN EL NOVENO INNING! #MLBxESPN pic.twitter.com/2NNIGrLuHF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 5, 2026

El primer intento fue de Cal Raleigh al jardín derecho, pero el orgullo de Shelby, Carolina del Norte, saltó y detuvo el peligro. En el segundo intento Josh Naylor intenta jugada similar, pero aparece el pelotero de 26 años y con tranquilidad hace que se mantenga la ventaja mínima de los Angelinos. Ya la tercera jugada fue muy aparatosa. Conecta J.P. Crawford a la esquina del jardín derecho. Adell sigue la pelota con la vista y corre, pero ve que se le iría a las gradas. Sin temor vuela, cae entre el público, desaparece y un segundo después se levanta con la pelota en el guante.