Un tráiler tipo contenedor volcó la madrugada de este viernes en la autopista Bernardo Soto, específicamente 400 metros al oeste del puente de Villa Bonita, frente a la subestación del ICE en Guayabal de Alajuela.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:04 a.m. y mantiene la Ruta 1 con paso cerrado hacia San Ramón.

De acuerdo con los reportes de tránsito de usuarios en el lugar, el vehículo quedó atravesado en la vía, lo que obliga a desviar el tránsito en el sector de Villa Bonita. En sentido contrario, hacia San José, solo se habilitó un carril reducido.

La situación ya genera congestionamientos severos tanto en la General Cañas como en las salidas por la radial del Coyol. Conductores han optado por rutas alternas hacia Montserrat, Dulce Nombre y La Garita para reincorporarse a la Ruta 1 en Manolos.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores prever atrasos, considerar vías alternas y extremar la precaución, dado que la afectación podría extenderse durante la mañana en la Ruta 27 y otros accesos al Valle Central.