El volcán Poás registró nuevamente actividad eruptiva la noche de este viernes 8 de agosto, cuando registró una pluma de ceniza de hasta 500 metros.

Un video compartido por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), evidencia el momento de la erupción cerca de las 9:00 p.m.

El reporte oficial señala:

Erupción de baja energía con emisión de una cantidad moderada de ceniza y bloques de roca incandescentes que cayeron al en las cercanías de la Boca A en el interior del cráter activo.

La pluma volcánica se tornó gris debido a la carga de ceniza y la misma fue dispersada por los vientos hacia el oeste a altura cercana al suelo.

Entre mayo y agosto 2025 el Poás ha estado desgasificando en forma pasiva un alto flujo de gases y de calor, principalmente a través de la Boca A con esporádicas pequeñas erupciones de ceniza y balísticos. Entre marzo y mediados de mayo 2025, la actividad era de carácter explosivo, con frecuentes emisiones de ceniza, gases y balísticos.

El Parque Nacional Volcán Poás recientemente abrió sus puertas luego de que la constante actividad a principio de año obligaran a su cierre por precaución.