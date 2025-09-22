En los últimos días, circula un video en redes sociales donde se ve a varios sujetos apuntar con armas de fuego contra oficiales.

En imágenes se observa como, desde un segundo piso, los sospechosos apuntan de manera directa contra oficiales de la Fuerza Pública.

A su vez, se logra escuchar como estos hombres amenazan y ofenden a las autoridades.

Grupo Extra pudo verificar que este hecho no es reciente, como se decía en publicaciones que circulan en redes.

Se trata de un video que se había compartido en 2021 y también se volvió viral en ese entonces.