Video: Violento asalto en supermercado termina en homicidio

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video y solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos hombres que figuran como sospechosos de un asalto que terminó con la muerte de un cliente dentro de un supermercado en San Ramón, Alajuela.

Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2026, aproximadamente a las 6:45 p. m., en un supermercado ubicado en Alto Villegas.

De acuerdo con la investigación preliminar, los dos sospechosos ingresaron al establecimiento con la aparente intención de cometer un robo. Durante el asalto, uno de ellos presuntamente accionó un arma de fuego e hirió a un cliente de 51 años que se encontraba dentro del local.

La víctima sufrió heridas de gravedad y falleció como consecuencia del impacto de bala, por lo que el caso es investigado por el delito de homicidio.

El primer sospechoso es un hombre de piel morena clara, contextura delgada y una estatura aproximada de entre 1,65 y 1,70 metros. Al momento de los hechos vestía un suéter negro con gorro y un estampado blanco en la parte frontal, pantalón corto negro, zapatos oscuros y portaba un bolso tipo canguro de color negro.

El segundo requerido es un hombre de contextura gruesa y una estatura aproximada de entre 1,75 y 1,85 metros. Vestía una camisa azul de manga larga sobre una camiseta negra, pantalón negro, gorra negra y llevaba el rostro cubierto con una prenda negra. Además, portaba un arma de fuego y utilizaba un guante blanco en la muñeca derecha.

El OIJ pidió a cualquier persona que reconozca a alguno de los sospechosos o tenga información sobre su identidad o paradero comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645, línea del Centro de Información Confidencial de la institución.