Un fuerte susto se vivió la tarde de este lunes en la parada de Vargas Araya, en San José, cuando ventanales de un edificio fueron desprendidos por el viento y cayeron sobre vehículos estacionados en la vía pública.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en que fragmentos de los ventanales de vidrio se desploman desde la parte superior de la estructura y golpean directamente un automóvil.

Lea: Policías heridos en pleno desfile patrio en Quepos

Testigos relataron que por algunos minutos se temió que hubiera personas atrapadas dentro del vehículo, aunque finalmente no se reportaron heridos.

El hecho generó alarma entre transeúntes y usuarios del transporte público que aguardaban en la zona. Autoridades coordinaron la atención de la emergencia y valoran los daños materiales ocasionados.