Un nuevo incidente con fuego en un vehículo fue atendido la noche de este sábado por el Cuerpo de Bomberos, esta vez en el cantón de San Isidro, en Heredia.

La emergencia se registró dentro de un plantel de buses, donde un vehículo liviano fue encontrado completamente envuelto en llamas.

Al sitio se desplazó personal de la Estación de Bomberos de Santo Domingo, quienes lograron controlar el incendio y evitar su propagación a otras áreas o autobuses cercanos.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron personas lesionadas como consecuencia de este incidente.

Las autoridades no han detallado, por el momento, las causas que provocaron el fuego, por lo que el caso se mantiene en investigación.