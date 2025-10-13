Un grupo de tres sujetos fue detenido este lunes por la Fuerza Pública luego de que aparentemente realizaran una serie de robos en el centro de Zarcero, lo cual está en investigación.

De acuerdo con el reporte preliminar, los individuos tacharon varios vehículos y sustrajeron artículos de algunos locales comerciales.

Video cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

Vecinos que se percataron de la situación dieron aviso inmediato a las autoridades.

Uno de los sospechosos aprehendidos. Fotografía cortesía MSP.

Los sospechosos, vecinos de Pavas, se desplazaban en un vehículo y fueron interceptados por las autoridades a un kilómetro del centro de Zarcero, sobre la carretera hacia Ciudad Quesada.

En el sitio se vivieron momentos de tensión, ya que algunos vecinos molestos por lo ocurrido agredieron a los presuntos delincuentes antes de que fueran puestos bajo custodia policial.

Sujetos fueron golpeados por testigos. Fotografía cortesía MSP.

Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía mientras continúa la investigación para determinar su participación en los hechos y si estarían relacionados con otros robos en la zona.

Videos cortesía: Mariluz Rojas