Francisco Calvo fue uno de los jugadores más criticados luego de la participación en la Copa Oro, donde un grave error ante Surinam y el penal fallado en la tanda ante Estados Unidos sentenciaron al defensor.

Ante esto, la Selección llegó en horas de la tarde al país, y uno de los que dio la cara fue precisamente Calvo, quien cree que a pesar de sus errores, hizo un buen papel individual.

“A mí me criticaron porque me resbalé, o sea, yo no veo mucho, pero lo que escuché fue que me criticaron por el resbalón contra Surinam. De ahí en fuera, si tanta crítica hablan y tanta estadística ustedes hablan, pues entonces vean mis estadísticas y ya luego me pueden criticar.”