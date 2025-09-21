Después de perder contra Puntarenas F.C. en el estadio Miguel “Lito” Pérez el ahora extécnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford fue a conferencia de prensa.

Se le vio muy molesto y esquivo, sobre todo al consultarle si ese resultado lo podría dejar fuera del banquillo.

El entrenador retó a la prensa de lo convencieran de que sabían de fútbol y no que le preguntaran si seguía o no al frente del equipo. Dijo que esas preguntas hasta su abuela las hacía.

¡SE ENOJÓ MEDFORD! 🔥



Cuando le preguntaron si está en tela de duda su continuidad en Herediano. pic.twitter.com/prMNjBEKI3 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 21, 2025

“Me queda debiendo la prensa en esta conferencia”, dijo. Al final el que quedó debiendo y por mucho fue él y el equipo rojiamarillo.