Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El creador de contenido costarricense Julián Valverde, conocido en redes sociales como Julián Valjota, no ocultó la emoción al ver a su gran amigo Antuan Fallas destacar en la segunda gala de “Mira quién baila”.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra, Valjota siguió la presentación de Fallas y Alhanna Morales y grabó su reacción mientras observaba el baile. El tico se mostró sonriente, emocionado y muy pendiente de cada movimiento de su amigo.

Foto: Cortesía Teletica

La presentación de Antuan y Alhanna fue al ritmo de “Con calma”, en una coreografía de reguetón que terminó conquistando al jurado. Al finalizar la gala, ambos recibieron el reconocimiento de “Pareja Wow” de la noche.

La reacción de Julián fue todavía más efusiva cuando conoció el resultado. En el video que compartió en sus redes sociales se le observa celebrando y apoyando a Antuan, a quien considera uno de sus mejores amigos.

Foto: Cortesía Teletica

“Muy bien, no porque sea mi amigo”, comentó Valjota en tono de broma mientras veía la presentación. Después, completamente emocionado, aseguró: “Mae, va a ganar”.

Incluso, mientras observaba el baile, Julián terminó brincando de emoción y posteriormente volvió a celebrar el reconocimiento conseguido por su amigo.