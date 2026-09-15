Video: Vea la asistencia de Kenay Myrie este martes

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El lateral derecho costarricense y ficha del Copenhague, Kenay Myrie, tuvo minutos por Copa de Dinamarca este martes en la victoria de su club ante el Skovshoved (0-3).

Foto: Copenhague

Myrie, de 20 años, brindó una asistencia al atacante Giovanni Vianey para contribuir a la goleada de su club en una de sus pocas presentaciones con el club danés.

Buen centro de Kenay Myrie y gol de Geovanni para abrir el camino de la victoria del Copenhague por 0-3 contra el Skovshoved, en la tercera ronda de la Copa de Dinamarca.



El costarricense aprovechó su primera titularidad para entrar en los registros del club capitalino. pic.twitter.com/cX6y1Y0Rdd — Julio Vacacela (🇪🇨@🇩🇰) (@juliovacacela) September 15, 2026

La actuación del lateral tico es fundamental pues le permite levantar la mano por un puesto en el once inicial del club dirigido por Bo Svensson y el cual disputa UEFA Conference League esta campaña.

Foto: Copenhague

El carrilero nacional estuvo cerca de dejar su club a préstamo, sin embargo, todo apunta a que seguirá luchando por un puesto en el once estelar de uno de los clubes más grandes de Escandinavia.