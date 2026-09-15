Video: Vea la asistencia de Kenay Myrie este martes

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El lateral derecho costarricense y ficha del Copenhague, Kenay Myrie, tuvo minutos por Copa de Dinamarca este martes en la victoria de su club ante el Skovshoved (0-3).
Myrie, de 20 años, brindó una asistencia al atacante Giovanni Vianey para contribuir a la goleada de su club en una de sus pocas presentaciones con el club danés.
La actuación del lateral tico es fundamental pues le permite levantar la mano por un puesto en el once inicial del club dirigido por Bo Svensson y el cual disputa UEFA Conference League esta campaña.
El carrilero nacional estuvo cerca de dejar su club a préstamo, sin embargo, todo apunta a que seguirá luchando por un puesto en el once estelar de uno de los clubes más grandes de Escandinavia.