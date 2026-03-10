Video: Vea la afectación en la Zona Sur tras lluvias

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Las fuertes lluvias y vientos que azotaron la Zona Sur este martes dejaron gran afectación y pérdidas materiales.

Uno de los afectados fue Marcelino Cáceres, vecino de Golfito, quien relató a Grupo Extra los momentos de tensión que vivió.

Vías públicas afectadas en el sur (Foto: Cortesía)

“Donde vivo arrancó un montón de árboles, partes de techos y en una pulpería arrancó el zinc. Una cosa que nunca había pasado. En Bellavista arrancó el tragaluz de varias casas que es plástico. No ha parado, ahora está lloviendo, estamos sin luz porque los árboles que cayeron fueron demasiado grandes y atravesaron la calle a ambos lados, no hay pasada para ningún lado”, explicó Cáceres.

Una de las zonas más afectadas fue la Marina de Golfito, en donde hubo destrucción de algunas estructuras.

Extra consultó a la empresa administradora al respecto; sin embargo, explicaron que se encuentran fuera de horario, al cierre de edición no tienen reportes exactos sobre los daños.

Daños en la Marina de Golfito (Foto: Cortesía)

El alcalde de Golfito, Freiner Lara, confirmó la afectación a este medio y brindó un balance de los daños.

“Hubo afectación importante en el sector de la Marina de Golfito. Asimismo tuvimos caídas de varios árboles viéndose afectada la ruta 14, en donde uno de ellos cayó por el sector del paseo marino, ya el comité municipal de emergencia está trabajando para lo que es la rehabilitación de la vía, por lo menos, en uno de los carriles”, explicó Lara.

Las autoridades recomiendan tener precaución y seguir las recomendaciones de las instituciones encargadas de la gestión de emergencias.