El portero costarricense Keylor Navas vuelve a ser determinante en el arco de los Pumas de México. Esta vez detuvo un penal con su pierna derecha cuando su equipo ganaba 1 a 2 ante Mazatlán. El cobró del colombiano Nicolás Benedetti fue muy enseñado, lo que aprovechó el guardameta tico. Al final el cotejo termina 1 a 4 en favor del cuadro de la UNAM.
Con este resultado los felinos llegan a 12 puntos y se ubican en la casilla 8. El líder es Monterrey con 18 unidades.
El próximo juego de Pumas será el sábado 20 de setiembre a las 7 de la noche. Ya el equipo de Navas suma 6 partidos sin conocer la derrota.
Título
Extracto
– Selecciona –
EntradaBloque
Video: Vea el penal que ataja Keylor Navas con una pierna
ReemplazarQuitar
Pumas gana 1 a 4 a Mazatlán y suma 6 partidos sin perderEditar extracto
117 palabras,1 minuto Tiempo de lectura.
Editado por última vez hace 2 minutos.
EstadoBorrador
PublicarInmediatamente
Slugvideo-vea-el-penal-que-ataja-keylor-navas-con-una-pierna
AutorAlejandro Fonseca
ComentariosClosedMover a la papelera
Yoast SEO
Readability analysis: No disponibleImprove your post with Yoast SEO
Categorías
Buscar categoríasDeportesContenido PatrocinadoCorporativoCulturaEspecialesCambio de mando 2025ConclaveEcuador decide 2025Estados Unidos decide 2024Orgullo Guanacasteco 2025Romería 2025EspectáculosFotoperiodismohoróscopoIMNImpresoA su servicioAcción 360Código ExtraEconomíaEscenarioExtra EmpresarialExtra NegociosInternacionalLa PurrujaNacionalÁrea SocialEducaciónLo positivoMascotasPolíticaLunes de PolíticaSaludVoz ComunalPortadaInternacionalesNacionalesActualidad PolíticaExtra PositivoGobiernoInfraestructuraSector ProductivoServiciosOpiniónResultados JPSSOS planetaSucesosTecnologíaAlerta EstafaVidaHoróscopoAdd Category
Etiquetas
Add Tag
Keylor Navas (1 de 1)Keylor Navas
Separar con comas o con la tecla Enter.
Más utilizadas
- OIJ
- Cruz Roja
- Saprissa
- Costa Rica
- Homicidio
- Lluvias
- IMN
- Alajuelense
- Accidente
- Estados Unidos
Programa
Región