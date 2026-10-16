Video: Vea el golazo que anotó Jefferson Brenes en Indonesia

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El costarricense Jefferson Brenes volvió a hacerse presente en el marcador con el Bhayangkara FC. El volante nacional anotó este viernes en el empate 3-3 ante Madura United, por la Liga 1 de Indonesia.

Brenes sacó un remate preciso que se coló en el ángulo superior derecho de la portería, dejando sin opciones al guardameta y firmando el 1-0 parcial y uno de los goles más destacados del encuentro.

El tanto del costarricense llegó en un partido cargado de emociones y goles, que terminó con reparto de puntos entre ambos equipos.