Video: Vea el golazo de tiro libre casi sin ángulo de Lionel Messi

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Lionel Messi volvió a hacer de las suyas con el balón detenido, pero su golazo no fue suficiente para evitar una nueva derrota del Inter Miami en la MLS.

El conjunto de Florida cayó 2-1 este domingo ante Columbus Crew por la vigesimoctava fecha del campeonato, en un partido en el que Messi apareció con una espectacular ejecución de tiro libre para poner a celebrar a las Garzas.

El argentino se encargó de demostrar una vez más su calidad en una de sus especialidades. Con un cobro preciso, y cuando todos esperaban un centro, Messi colocó el balón fuera del alcance del guardameta de Columbus, firmando uno de los momentos más destacados del encuentro.

¡GOLAAAAZO de Leoooo! 🤯🐐



Tiro libre perfecto de Leo Messi para empatar el partido. pic.twitter.com/gq5vpIBWjB — MLS Español (@MLSes) September 27, 2026

Sin embargo, la celebración del capitán del Inter Miami terminó siendo insuficiente. El conjunto local consiguió reaccionar y Jamal Thiaré apareció en el tiempo agregado para marcar el gol que sentenció el partido y dejó a los dirigidos por Cristian “Kily” González con las manos vacías.

El encuentro tuvo además un significado especial para Messi, quien disputó su último compromiso con Inter Miami antes de incorporarse a la selección de Argentina.

El atacante, de 39 años, se prepara para volver a vestir la camiseta de la Albiceleste en el partido de despedida de su carrera internacional, programado para el próximo 6 de octubre frente a Benín en Buenos Aires.