Video: Vea el golazo de tiro libre casi sin ángulo de Lionel Messi

A pesar de la anotación, el Inter Miami cayó ante Columbus Crew

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Lionel Messi volvió a hacer de las suyas con el balón detenido, pero su golazo no fue suficiente para evitar una nueva derrota del Inter Miami en la MLS.

El conjunto de Florida cayó 2-1 este domingo ante Columbus Crew por la vigesimoctava fecha del campeonato, en un partido en el que Messi apareció con una espectacular ejecución de tiro libre para poner a celebrar a las Garzas.

El argentino se encargó de demostrar una vez más su calidad en una de sus especialidades. Con un cobro preciso, y cuando todos esperaban un centro, Messi colocó el balón fuera del alcance del guardameta de Columbus, firmando uno de los momentos más destacados del encuentro.

Sin embargo, la celebración del capitán del Inter Miami terminó siendo insuficiente. El conjunto local consiguió reaccionar y Jamal Thiaré apareció en el tiempo agregado para marcar el gol que sentenció el partido y dejó a los dirigidos por Cristian “Kily” González con las manos vacías.

El encuentro tuvo además un significado especial para Messi, quien disputó su último compromiso con Inter Miami antes de incorporarse a la selección de Argentina.

El atacante, de 39 años, se prepara para volver a vestir la camiseta de la Albiceleste en el partido de despedida de su carrera internacional, programado para el próximo 6 de octubre frente a Benín en Buenos Aires.