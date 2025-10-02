La utilización de un pañuelo blanco en carretera, como señal de universal de auxilio, permitió ayudar que una mujer embarazada con complicaciones llegara con rapidez a un centro médico.

Así lo dio a conocer la Policía Municipal de Escazú en un video publicado en sus redes sociales, donde destacan la colaboración de los demás conductores.

El ocupante del vehículo donde viajaba la mujer embarazada sacó el pañuelo y eso permitió que los oficiales de la Policía Municipal de Escazú los escoltaran hasta el hospital.

“Los oficiales logran extraer el vehículo y escoltarlo hacia las salas de emergencia del nosocomio, donde es entregada con vida”, indicaron las autoridades municipales.