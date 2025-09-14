Un hombre fue localizado enredado entre raíces después de lanzarse a una poza, según confirmó Alejandro Molina, Coordinador Operativo Nacional de la Cruz Roja Costarricense.

El hecho ocurrió este domingo en horas de la mañana, en San Isidro de Alajuela, propiamente de la Iglesia Católica 200 mts a mano derecha, cuando testigos alertaron sobre la desaparición del sujeto en el cauce. De inmediato, unidades de la Cruz Roja se desplazaron al sitio para iniciar la búsqueda.

Tras varios minutos de rastreo, el hombre fue hallado sin vida, atrapado entre raíces bajo el agua. El cuerpo está siendo recuperado, para entregarlo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y posterior autopsia.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el incidente.