Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

(AFP). El Bayern Múnich encajó este sábado el gol más rápido de la historia de la Bundesliga en la cancha del Augsburgo en tan solo ocho segundos, tras un grave error del guardameta Manuel Neuer en la salida de balón.

6 segundos. Error Neuer pic.twitter.com/lL1hGVTUSV — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) October 10, 2026

Los bávaros sacaron de centro y el colombiano Luis Díaz pasó el balón a Neuer, cuyo control con el pie se fue un poco largo.

Presionado por Robin Fellhauer, el guardameta campeón del mundo en 2014 trató de regatear al atacante con el exterior de su pie derecho, pero el delantero se anticipó, se hizo con el balón y corrió hacia la portería vacía del Bayern para abrir el marcador.

Fellhauer, de 28 años, inscribió así el gol más rápido de la historia de la Bundesliga, mejorando por un segundo la diana de Kevin Volland con el Hoffenheim también contra el Bayern en 2015 y la diana de Karim Bellarabi con el Bayer Leverkusen contra el Borussia Dortmund en 2023, ambos anotados en 9 segundos.