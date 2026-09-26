Video: Tránsito hizo 110 infracciones y decomisó 11 placas en Puntarenas

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

Durante una intensiva intervención en las carreteras del peninsular distrito de Cóbano en Puntarenas los oficiales de la Policía de Tránsito confeccionaron 110 infracciones y procedieron con el decomiso de 11 placas a conductores en la zona.

Las acciones formaron parte del Operativo Fuerza Élite, un despliegue interinstitucional efectuado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en localidades clave como Santa Teresa, Montezuma y Cóbano.

Abordajes vehiculares y decomisos de drogas

Como parte de los controles operativos en carretera y abordajes de seguridad en el distrito de Cóbano, los efectivos policiales realizaron la revisión e inspección de 27 vehículos y 16 motocicletas, además de consultar a un total de 130 personas.

Durante estas verificaciones, las autoridades incautaron un vehículo cuyo conductor contaba con una orden de captura vigente, así como varias dosis de estupefacientes, entre las que destacan 100 gramos de marihuana.

Operación policial integral y controles migratorios

El dispositivo policial no se limitó a las vías de tránsito, sino que abarcó verificaciones en ocho establecimientos comerciales y abordajes coordinados por la Policía Profesional de Migración.

En estos controles migratorios se consultó a 86 personas, de las cuales 10 resultaron aprehendidas, incluidas dos personas que mantenían órdenes de presentación judicial.

El despliegue contó con el trabajo conjunto de la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito, la Dirección General de Migración y Extranjería y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).