Video: Trabajador frustra asalto en restaurante de Santo Domingo

Un intento de asalto en un restaurante de Santo Domingo de Heredia terminó en un intercambio de disparos la noche del sábado.

El incidente fue reportado a las autoridades después de las 10:00 p.m., cuando dos sujetos presuntamente armados irrumpieron en el local comercial con la aparente intención de cometer un robo.

De acuerdo con los reportes preliminares, dentro del establecimiento se produjo una riña en el momento en que los sospechosos ingresaron.

En medio del altercado, se registró un intercambio de disparos entre los asaltantes y un hombre que aparentemente trabaja en el restaurante. A pesar de la violencia del enfrentamiento, las autoridades confirmaron que, afortunadamente, no resultaron personas heridas.

Tras recibir la alerta a través del sistema de emergencias 9-1-1, oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio para atender la situación.

Una vez en el lugar y tras controlar el perímetro, los uniformados procedieron a entregar la escena al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), institución que se encargará de realizar las diligencias correspondientes.

Los sospechosos lograron huir del lugar tras el fallido atraco y no han sido detenidos. Actualmente, el caso se mantiene bajo una investigación activa por parte de las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

El OIJ continuará con el análisis de la escena y posibles testimonios para determinar la dinámica exacta de lo sucedido en el comercio herediano.