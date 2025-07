Que la Selección de Costa Rica no clasificara la final de la Copa Oro, no significa que nuestra nación no estuviera presente.

Y es que tanto Benjamín Pineda como Yasith Monge fueron los encargados del VAR en el partido entre estadounidenses y mexicanos, que dio punto final al torneo de Concacaf.

Ambos árbitros nacionales recibieron medalla por su labor detrás de cámaras.

🇬🇹Mario Escobar

🇬🇹 Luis Ventura

🇬🇹 Humberto Panjoj

🇬🇹 Wálter López

🇨🇷Benjamín Pineda

🇨🇷 Yasith Monge



Todo el equipo de arbitraje centroamericano en la final de la #CopaOro 🔥🤩



📺 Viviste TODA la #CopaOro en #DisneyPlus pic.twitter.com/zuCPPgL5ls — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) July 7, 2025

Los únicos árbitros con buzo fueron los ticos, quienes mantuvieron una sonrisa de oreja a oreja para posar frente a las cámaras.

El cuarteto principal estuvo conformado por los guatemaltecos Mario Escobar, Luis Ventura, Humberto Panjoj y Walter López.