Una vez más el orgullo de la Isla de Chira, el costarricense Adrián Alonso Martínez, se convierte en figura preponderante para su equipo, el New York City de la MLS.

Esta vez se midieron al Nashville y el juego estaba empatado 1 a 1. Pero llegó Martínez al minuto 77 para definir el 2 a 1.

El tico estuvo entre los jugadores de mejor rendimiento de su oncena, recibió tarjeta amarilla y salió de cambio al minuto 90 + 3 para darle espacio a Seymour Garfield-Reid.

El próximo juego del City será este sábado a las 5:30 p.m. en casa del FC Cincinnati.