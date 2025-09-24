En el Campeonato Mundial de Bicicletas Strider, el joven ciclista costarricense Noah Muñoz Villegas, de tan solo tres años, se coronó Campeón Mundial en la categoría Adventure Cross y Subcampeón Mundial en la categoría Sprint Race 3 años.

“Para nosotros como padres es de suma importancia apoyarlo en todo lo que podamos, ya que entendemos que estas experiencias, a tan corta edad, representan un gran impulso en su desarrollo deportivo y formación personal”, comentó Erika Villegas, madre del joven ciclista.

El evento se llevó a cabo en Salt Lake City, y reunió a más de 500 niños de distintas partes del mundo. Noah representó con orgullo a Costa Rica, dejando en alto los colores patrios en esta destacada competencia internacional.

En su categoría principal, Sprint Race, Noah obtuvo el primer lugar en su heat inicial, lo que le permitió avanzar directamente a la final sin necesidad de disputar el repechaje. En esta categoría participaron 87 competidores, pero solo 16 clasificaron a la gran final, donde el pequeño tico brilló al quedarse con el subcampeonato mundial.