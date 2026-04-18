Video: Técnico del Cartaginés explotó indignado con el VAR

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

El arbitraje volvió a quedar en el centro de la polémica tras un nuevo episodio que involucró al Cartaginés.

El conjunto brumoso cayó 1-0 en su visita a Liberia, en un partido marcado por un penal sancionado al minuto 35 que desató la controversia en el estadio Edgardo Baltodano.

La jugada, captada por la transmisión de FUTV, muestra un leve contacto del portero Kevin Briceño sobre John Paul Ruiz.

La acción fue revisada desde el VAR por Anthony Bravo y Rigo Prendas, y tras el análisis, el árbitro central Steven Madrigal decidió señalar la pena máxima, que posteriormente convirtió Erick “Cubo” Torres.

Tras el encuentro, el técnico Amarini Villatoro no ocultó su molestia y cuestionó con dureza el accionar arbitral, especialmente el uso del VAR en el fútbol costarricense.

“Los árbitros, como cualquier persona, pueden equivocarse. El problema es que se intenta proyectar hacia la prensa y la afición que no fallan, y eso no es real. Como club estamos muy molestos, porque hay decisiones que generan dudas y dejan una sensación extraña; es algo que todos están viendo”, afirmó.

⏰ 36' Revisión de un posible penal para Liberia y la decisión es que si hay anotación de Liberia.

➡️ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/8m51qbK6rT — FUTV (@FUTVCR) April 18, 2026

El estratega insistió en que su reclamo no es contra rivales ni árbitros en particular, sino contra lo que considera una injusticia reiterada.

“No es un tema contra Liberia, Herediano ni contra los árbitros en sí, es un tema de justicia. Se están dando errores muy evidentes y lo más preocupante es que se pretendan justificar cuando son tan claros. Incluso analistas y exárbitros lo han señalado. Este tipo de decisiones terminan influyendo en quién compite por finales y quién no, pero aun así vamos a seguir adelante”, agregó.

Cabe recordar que hace apenas una semana, Cartaginés ya había manifestado su inconformidad con el arbitraje tras la derrota sufrida en casa ante Herediano.