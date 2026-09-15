Video: Surfista nacional sorprende al competir con traje típico

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La surfista costarricense Lía Díaz protagonizó una singular celebración del Día de la Independencia de Costa Rica al lanzarse al mar sobre su tabla vistiendo un traje típico de campesina.

En un video publicado en sus redes sociales, la atleta lució los colores blanco, azul y rojo característicos de la indumentaria tradicional mientras corría las olas en la playa.

Durante la maniobra en el agua, se le observó sosteniendo la enagua y, tras salir del mar, continuó con los festejos bailando música típica a la orilla de la playa.

Díaz acompañó la grabación con un sentido mensaje para conmemorar los 205 años de vida independiente del país, manifestando el orgullo de representar a Costa Rica y su misión constante de mantener la bandera en alto.

En su texto, la deportista resaltó además la biodiversidad, la cultura y la calidez que caracterizan a la nación.

La iniciativa provocó de inmediato una ola de comentarios de elogio y entusiasmo patrio por parte de los usuarios en redes sociales.

La atleta es una de las referentes del surf costarricense y recientemente hizo historia al convertirse en la primera costarricense en clasificar al Tour Mundial en la categoría longboard.