Video: Surfista baña de oro a Costa Rica y celebra en grande

La surfista costarricense Rachel Agüero alcanzó una victoria histórica al conquistar la medalla de oro en la modalidad de Shortboard femenino durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, situación que celebró en grande.

En un video compartido por el Comité Olímpico, la joven celebró con compañeros de la delegación nacional en República Dominicana.

Durante la final, Agüero se impuso con autoridad a la barbadense Chelsea Tuach, registrando una puntuación total de 10.50 tras completar dos olas calificadas con 5.83 y 4.67.

Este triunfo llega en un momento de plenitud para la deportista, quien arribó a la República Dominicana ostentando el título de bicampeona nacional Open de Costa Rica.

Considerada desde sus categorías juveniles como una de las grandes promesas del surf, Agüeroconsolidó su carrera con participaciones previas en competencias internacionales de la World Surf League.