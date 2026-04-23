La Oficina Regional de Golfito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración a la ciudadanía para individualizar el vehículo e identificar a los hombres que se observan en el video, ya que figuran como sospechosos del delito de agresión con arma.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de noviembre del 2025 a eso de las 7:30 p.m. en Golfito, en Puntarenas. En apariencia, el ofendido iba caminando en vía pública, cuando fue interceptado por un vehículo de donde se bajaron tres personas, quienes lo golpearon en reiteradas ocasiones con puños y uno de ellos lo golpeaba con un machete.

Hay un cuarto sujeto que conducía el vehículo.

Video: OIJ

Características de los sospechosos

Sospechoso #1: Hombre, vestía camiseta de tirantes color blanco y pantaloneta color gris.

Sospechoso #2: Hombre, vestía camiseta color blanco, pantaloneta color negro y tenis color negro.

Sospechoso #3: Hombre, vestía camiseta color gris, pantaloneta color negro y tenis color blanco.

Vehículo: Automóvil, color gris, de marca Hyundai.

Los agentes judiciales piden que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.