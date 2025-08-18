Según la Sección de Asaltos del Organismo Investigación Judicial (OIJ), 4 sujetos habrían asaltado un local comercial, para luego huir abordo de una buseta.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de junio, alrededor de las 4:00 p.m., en San Sebastián, San José.

Según el reporte, un sujeto que viajaba en un vehículo particular llegó hasta el local comercial y tocó el timbre para ingresar.

Instantes después, del mismo automóvil descendió un segundo individuo portando un arma de fuego, con la cual habría amenazado a la víctima.

Seguidamente, llegó al lugar una microbús, con placa placas BSG514, la cual tenía denuncia de robo activa.

De este vehículo descendieron 2 hombres más, lo que elevó a 4 el número de sospechosos que participaron en el hecho.

En conjunto, habrían sustraído las pertenencias del comercio y posteriormente huyeron en la buseta.

Según el OIJ, estas son las características de los sospechosos:

Sospechoso #1: Masculino, contextura normal, nariz grande, piel blanca, de 30 a 40 años aproximadamente, vestía camisa manga larga color negro, tiene un tatuaje en el cuello y utiliza gorra color negro.

Sospechoso #2: Masculino, tez morena, contextura delgada, cabello muy corto, barba delineada, de 25 a 35 años aproximadamente, vestía suéter color negro y utilizaba gorro.

Sospechoso #3: Masculino, tez morena, contextura media, de 25 a 35 años aproximadamente.

Sospechoso #4: Masculino, vestía suéter color verde.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.