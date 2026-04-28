La Sección Especializada Contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en el video, ya que figura como sospechoso del delito de estafa informática.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de enero del 2026 a las 11:34 a.m. en Alajuela centro, cuando en apariencia el sospechoso realizó una compra mediante la modalidad “carding”, la cual consiste en el uso ilícito de datos de tarjetas de crédito o débito de otras personas para realizar compras. Muchas veces obtienen los datos mediante robos físicos o toma de fotos en comercios.

Video: OIJ

Características del sospechoso

Hombre, tez morena, contextura gruesa, vestía camiseta manga larga color negro, pantaloneta color beige, tenis color blanco con gris y utilizaba gorra color negro con celeste.

Los agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.