Video: Sujeto roba celular de reconocida tienda en Pococí

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Delegación Regional de Pococí y Guácimo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar al hombre que se observa en el video, ya que figura como sospechoso de robo.

Aparentemente, el sujeto habría sustraído un teléfono celular de un establecimiento comercial ubicado en Cariari de Pococí.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de junio de 2026, a eso de las 12:32 p.m..

Características del sospechoso

Hombre de entre 30 y 40 años, de contextura delgada, tez morena y una estatura aproximada entre 1,65 y 1,75 metros.

Al momento del supuesto delito vestía con una camiseta de color naranja, jeans azules, salveque negro y gorra negra con un bordado de color blanco.

Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda ayudar a identificar a esta persona puede ser comunicada de manera confidencial al 800-800-0645.

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