Video: Sujeto roba carro en San Pablo de Heredia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en el video, ya que figura como sospechoso, en apariencia, del delito de robo de vehículo.

Según las autoridades, los hechos con los que se le vincula habrían ocurrido el pasado 7 de marzo de 2026, en el sector de San Pablo de Heredia.

Características del sospechoso

El sujeto vestía una camisa de color negro, un pantalón corto de color negro, zapatos tipo tenis de color claro y, aparentemente, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo.

Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda contribuir a la identificación de esta persona puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.