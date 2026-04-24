Video: Sujeto roba bicicleta estacionada en vía pública

La Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en el video, ya que figura como sospechoso del delito de hurto.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo del 2026 a las 12:57 p.m. en Alajuela centro, cuando en apariencia el sospechoso se llevó una bicicleta que se encontraba estacionada en vía pública.

Video: OIJ

Características del sospechoso

Contextura delgada, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, cabello corto color negro, con camiseta colgando del hombro derecho, jeans oscuro y tenis color negro.

Los agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.