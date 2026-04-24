Video: Sujeto roba bicicleta estacionada en vía pública

La Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en el video, ya que figura como sospechoso del delito de hurto.
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo del 2026 a las 12:57 p.m. en Alajuela centro, cuando en apariencia el sospechoso se llevó una bicicleta que se encontraba estacionada en vía pública.
Contextura delgada, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, cabello corto color negro, con camiseta colgando del hombro derecho, jeans oscuro y tenis color negro.
Los agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.