Video: Sujeto retira dinero producto de fraude en cajero

La Delegación Regional de Puntarenas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en el video, ya que figura como sospechoso del delito de fraude informático.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de diciembre del 2025 a la 1:00 p.m., cuando en apariencia el sospechoso retiró dinero de un cajero automático en la zona de Heredia centro, que aparentemente fue sustraído por medio de fraude informático de la cuenta bancaria de la persona ofendida.

Video: OIJ

Características del sospechoso:

Masculino, contextura delgada, cabello rizado, vestía camiseta color negro, utilizaba lentes y bulto en la espalda.

Los agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial, es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.