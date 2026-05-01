La Sección de Asaltos del Organismo Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en el video, ya que figura como sospechoso del delito de Robo Agravado y Fraude Informático.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre del 2025 a eso de las 12:03 p.m. en Barrio Tournon, en San José, cuando en apariencia el sospechoso realizó compras en un local comercial y pagó con una tarjeta aparentemente robada por medio de asalto con arma de fuego a la persona ofendida.

Video: OIJ

Características del sospechoso:

Hombre de contextura gruesa, tez morena, de 40 a 50 años aproximadamente, vestía camiseta color azul, pantalón color negro, utilizaba gorra color gris con negro y un bulto color negro en la espalda.

Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.