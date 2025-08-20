Un hombre fue sorprendido mientras disparaba contra unas lapas con un rifle en Santa Rosa de La Palmera en San Carlos.

En apariencia, según versiones de testigos, este sujeto habría realizado este delito en varias ocasiones, por lo cual, fue grabado mientras dispara contra las aves.

Fotografía cortesía Maryluz Rojas

De la misma forma, lugareños que prefieren mantenerse en el anonimato, interpusieron la denuncia, la cual fue acogida por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El hombre estaría infringiendo el delito de cacería a unas lapas que se encontraban en un palo de mamomes comiendo.

En otros videos captados por una usuaria, se evidencia a una de las lapas como cayó de gran altura con los impactos de bala en su cuerpo.

Fotografía cortesía Maryluz Rojas

Fotografía cortesía Maryluz Rojas

Con información de la corresponsal Maryluz Rojas.