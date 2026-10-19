Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que aparece en el video, ya que figura como sospechoso del delito de hurto.

Según se muestra en el video, el hombre sustrajo dos celulares de una panadería ubicada en Vázquez de Coronado, en San José.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto de 2026, en horas de la mañana. De acuerdo con las autoridades, el sujeto ingresó al establecimiento y se habría apoderado de los dos dispositivos.

Video: OIJ

Características del sospechoso

Hombre de contextura media y cabello corto negro. Al momento de los hechos, vestía una camisa blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis negras con blanco. Además, llevaba un bolso negro en la espalda, del cual colgaba una gorra.

Agentes judiciales piden a la población que si reconoce a esta persona o cuenta con información que permita identificarla, puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645.