Video: Sospechoso caminó con víctima antes de matarlo

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que aparece en el video, ya que figura como sospechoso del delito de homicidio.

A esta persona se le vincula como sospechoso del homicidio de un hombre de apellido Vargas, ocurrido el pasado 30 de noviembre del 2025 a eso de las 3:09 a.m en Purral de Guadalupe, en San José.

Según se muestra en el video, en apariencia, el sospechoso va caminando con la víctima en dirección al sitio donde supuestamente minutos después le disparó en varias ocasiones, impactándolo al menos cuatro veces y resultando fallecido en el sitio.

Los agentes judiciales piden a la población que, si tiene alguna información, se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.