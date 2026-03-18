Video: Situación se sale de control en Tirrases tras balacera

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Tirrases de Curridabat es el epicentro de disturbios y enfrentamientos con las autoridades tras una balacera ocurrida este miércoles.

Cruz Roja Costarricense reportó que se movilizaron al sitio para atender a un herido; no obstante, se desconoce si hay más afectación.

Reportes preliminares señalan que 2 hombres habrían sido detenidos con armas de fuego cerca del sitio, pese a que se desconoce si son los responsables del hecho.

Videos muestran a locales enfrentados con la policía y hechos de violencia posterior a la balacera ocurrida en las cercanías del Colegio Técnico Profesional (CTP) de la zona.