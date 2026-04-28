Video: Sismo de 5.1 no genera mayores daños estructurales

El sismo que se presentó la noche de este lunes a las 9:49 p.m. no generó mayores daños a nivel de infraestructura.

El movimiento fue sentido, principalmente, en la zona de Acosta. El epicentro se registró seis kilómetros al suroeste de este cantón, sin embargo, también fue percibido como fuerte en Ciudad Colón, La Uruca, Escazú, Curridabat, Guadalupe y otros sitios de San José.

En el programa Mesa de Análisis, de Grupo Extra, Walter Jiménez, especialista del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) confirmó que, de momento, todo transcurre con normalidad.

“Por lo general, en nuestro proceso de revisión de redes sociales a veces vemos que la gente reporta daños, caída de objetos, pero después de varios minutos posterior al evento no veo reporte de daños estructurales”, indicó.

El especialista manifestó que la profundidad del movimiento evitó que fuera sentido con más fuerza en la superficie.

“El sismo se da a una profundidad de 73 kilómetros, lo cual es bastante amplio, y eso lo que genera es que, cuando la onda sísmica llega a la superficie, llega débil. Aun así, se percibe el movimiento como una sacudida larga”, dijo.

De momento, solo se ha presentado una réplica, la cual fue a las 9:54 p.m.