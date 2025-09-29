El atleta tico Sherman Guity clasificó a la final de los 100 metros planos del Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, la India y en sus primeras palabras promete darlo todo por nuestro país.

La final de los 100 metros planos, clase T64 será este martes 30 de setiembre a las 8:07 a.m. hora tica.

Este es el tercer Mundial de Para Atletismo para Sherman, pues ha estado en Paris 2023, Kobe 2024 y ahora en Nueva Delhi 2025. Ha cosechado un total de tres medallas: Oro en Paris en 200 metros y plata en los 100 y en Kobe, la presea de oro en los 100 metros, en los 200 no compitió.