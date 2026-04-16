El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, generó controversia luego de citar un supuesto pasaje bíblico que en realidad no existe, durante una oración en el Pentágono relacionada con misiones en Irán.

El funcionario mencionó un texto identificado como “CSAR 25:17”, que corresponde en realidad a un conocido diálogo de la película Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino.

Lo que dijo el secretario:

Lo que se dice en la película:

El pasaje, popularizado en el filme, suele ser confundido con una cita bíblica, aunque no pertenece a ningún texto religioso oficial.

“El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las desigualdades de los egoístas y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y de la buena voluntad conduce al débil a través del valle de la oscuridad; Porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira, sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos; Y entonces sabrán que yo soy el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros”, menciona en la película.

El hecho ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios señalaron el error y cuestionaron el contexto en el que fue utilizado.

Sobre la película

Pulp Fiction (1994), escrita y dirigida por Quentin Tarantino, es una obra emblemática del cine posmoderno que revolucionó Hollywood con su narrativa no lineal, diálogos afilados y una mezcla de humor negro y violencia.

La cinta entrelaza distintas historias de criminales en Los Ángeles y catapultó a figuras como John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman, consolidándose como un referente clave de la cultura pop.