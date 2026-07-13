Video: Roban racks de carro en parqueo de supermercado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pidió la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor de un vehículo que figura como sospechoso de un robo ocurrido en Florencia de San Carlos.

Según la investigación, los hechos se registraron el 4 de mayo de 2026, a las 10:27 a. m., cuando el sospechoso ingresó al parqueo de un supermercado a bordo de un Toyota Corolla sedán color gris.

Las autoridades indicaron que, en apariencia, el hombre aprovechó que otro vehículo estaba estacionado para sustraerle los racks y luego abandonar el sitio.

El caso quedó captado por cámaras de seguridad y el video fue divulgado por el OIJ como parte de la investigación.

Cualquier información que permita identificar el vehículo o a la persona que lo conducía puede brindarse de forma confidencial al 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.