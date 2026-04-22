Un video que circula en redes sociales muestra una violenta discusión entre estudiantes en un centro educativo de Pérez Zeledón, donde incluso uno de los involucrados saca un arma blanca en medio del altercado.

Las imágenes evidencian momentos de tensión, con varios estudiantes alrededor mientras ocurre la confrontación, lo que ha generado preocupación entre la comunidad educativa.

Ante la situación, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que el caso fue atendido por la administración del centro educativo.

Según indicaron, al estudiante que portaba el cuchillo se le aplicó una inasistencia como medida inmediata, además de que se contactó a su madre.

Asimismo, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de amenaza con arma.

El MEP señaló que también se activaron los protocolos correspondientes establecidos en las pautas para situaciones de violencia.

El caso continúa en seguimiento por parte de las autoridades educativas.