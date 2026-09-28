Video revela el impactante momento del mortal choque de motos

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Cámaras de seguridad en la zona registraron el instante exacto en que se produjo un violento choque entre dos motocicletas este domingo en La Palmera de San Carlos, siniestro que deja un saldo trágico de 2 personas fallecidas y una más luchando por su vida en un centro médico.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 a. m. sobre la Ruta 4, específicamente en la entrada al sector de Villa María.

En las grabaciones se aprecia con claridad la dinámica del accidente: una de las motocicletas disminuyó la velocidad y se disponía a realizar un giro a la izquierda en la vía pública, cuando el otro vehículo de dos ruedas, que transitaba a gran velocidad sobre el mismo corredor, la embistió de manera directa e inevitable.

En el sitio de la colisión se confirmó el fallecimiento instantáneo de una mujer de apellido Olivar.

Tras el brutal choque, los cuerpos de rescate trasladaron a dos hombres en categoría roja hacia la Clínica de Aguas Zarcas para su estabilización inicial.

Sin embargo, en horas de la noche del domingo, las autoridades reportaron el deceso del conductor de la segunda motocicleta, identificado como un hombre de apellido Bonilla, vecino de Cariari de Guápiles, quien había sido remitido en estado crítico hacia el Hospital Calderón Guardia.

Por su parte, el esposo de Olivar se mantiene internado en condición delicada producto de las severas lesiones sufridas en el accidente.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran realizando las investigaciones del caso.