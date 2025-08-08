Un video captó el momento exacto en que un hombre dispara contra un oficial de la Policía Municipal de San José en la Avenida Central.

El ataque se dio este viernes, cuando los oficiales forcejeaban con un hombre de nacionalidad colombiana.

El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, informó que el oficial herido de bala se encuentra fuera de peligro.

El agente recibió un impacto en la pierna derecha y no presenta lesiones que comprometan su recuperación.

Foto: Isaac Villalta.

Actualmente, está siendo atendido en el Hospital del Trauma del INS, donde, según Solano, ha recibido una rápida y efectiva atención por parte del personal médico y la Cruz Roja Costarricense.

Foto: Isaac Villalta.

El sospechoso del ataque fue identificado como un ciudadano colombiano de apellidos Zúñiga Banguera, residente permanente en el país, quien quedó detenido y a las órdenes de la autoridad judicial.