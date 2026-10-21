Video revela ataque armado contra barbero en San Carlos

El incidente ocurrió minutos antes de las 3:00 p.m

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Un hombre de apellido Valverde resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos en su barbería ubicada en Pital de San Carlos, la tarde de este miércoles.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 3:00 p.m, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al local de la víctima y uno de ellos sacó un arma y disparó en varias ocasiones contra el barbero, quien recibió un impacto en el cuello y otro en el brazo.

La víctima fue trasladada en condición grave al hospital de San Carlos.

De momento se desconoce el móvil del ataque.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.

Video: Corresponsal Mariluz Rojas