Video revela ataque armado contra barbero en San Carlos

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Un hombre de apellido Valverde resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos en su barbería ubicada en Pital de San Carlos, la tarde de este miércoles.
Los hechos ocurrieron minutos antes de las 3:00 p.m, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al local de la víctima y uno de ellos sacó un arma y disparó en varias ocasiones contra el barbero, quien recibió un impacto en el cuello y otro en el brazo.
La víctima fue trasladada en condición grave al hospital de San Carlos.
De momento se desconoce el móvil del ataque.
Con información del corresponsal Mariluz Rojas.