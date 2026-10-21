Video revela ataque armado contra barbero en San Carlos

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Valverde resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos en su barbería ubicada en Pital de San Carlos, la tarde de este miércoles.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 3:00 p.m, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al local de la víctima y uno de ellos sacó un arma y disparó en varias ocasiones contra el barbero, quien recibió un impacto en el cuello y otro en el brazo.

La víctima fue trasladada en condición grave al hospital de San Carlos.

De momento se desconoce el móvil del ataque.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.